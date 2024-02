The Voice 2024 - Prime du 24 février 2024 - Partie 2

On poursuit cette troisième soirée des auditions à l'aveugle avec de nouveaux talents. Okali, tout d'abord. Originaire du Cameroun, Okali est installée en France depuis l'âge de 13 ans. C'est son mari qui l'a poussée à Chanter. Sa version de "Hey Now" de London Grammar va vous bouleverser. On continue avec Andri qui chante "Flamme" de Juliette Armanet puis Odem qui interprète "Habibi" de Tamino. Un visage familier pour les fans de l'émission puisque Odem s'est présenté, sans succès à The Voice, il y a 7 ans. On continue avec Karine et "Tout est bon dans le cochon" de Juliette. Mheidi avec "Billy" de Céline Dion. Ninon qui chante "Flash", un titre de Maëlle. Davy avec "Feeling good" de Nina Simone. Puis Rhéa avec le tube planétaire de Gloria Gaynor "I will survive".

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli