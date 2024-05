The Voice 2024 - Prime du 25 mai 2024 - (Finale) Partie 1

Ils étaient 91 talents à monter sur le plateau de "The Voice" et tous espéraient voir les fauteuils se retourner. Lors de la Demi-Finale, le public et un jury exceptionnel ont sélectionné leurs 4 talents préférés toutes équipes confondues. Mais un retournement inattendu se profile : Camille Lellouche, coach de la compétition parallèle avec "The Voice Comeback", intègre l’étape finale avec son talent gagnant ! Pour cette Grande Finale en direct, "The Voice" comptera donc 5 talents finalistes !

