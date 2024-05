The Voice 2024 - Prime du 25 mai 2024 - Partie 2

C’est une soirée qui promet d’être inoubliable, avec des moments de musique et d’émotion à couper le souffle ! Les finalistes devront donner le meilleur d'eux-mêmes en interprétant un titre solo ainsi qu'un titre en duo aux côtés d'invités prestigieux venus les soutenir pour l’occasion. Seul le public aura le pouvoir de désigner le grand vainqueur de cette saison 2024 qui obtiendra un contrat chez Universal Music et verra son rêve de devenir artiste se réaliser. Qui succédera à Aurélien Vivos et sera sacré "The Voice 2024" ?

