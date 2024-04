The Voice 2024 - Prime du 27 avril 2024 - Partie 1

Ce soir, c'est la première soirée des cross-battles. L'étape la plus stratégique pour les coachs Mika, Vianney, Zazie et Bigflo et Oli. Un jeu de défi entre coachs. Le premier défie le second avec un de ses talents. Durant cette étape cruciale, c'est au public présent sur le plateau qu'incombe la responsabilité de choisir quel talent mérite de participer aux Super Cross Battles en votant pour son favori. L'enjeu est de taille pour nos coachs, car à l'issue de cette étape, un coach peut se retrouver sans aucun talent ou réussir à qualifier toute son équipe pour la prochaine épreuve.

