The Voice 2024 - Prime du 30 mars 2024 - Le Talk

Pour cette saison 2024, "The Voice la Suite" devient un talk-show musical. Oubliez le calme de fin soirée, place à un lieu d’échanges passionnés où les 5 coachs et des invités seront au cœur de débats enthousiastes et captivants, menés par Nikos Aliagas. Au programme du talk, bonne humeur et ambiance décontractée avec Nikos Aliagas, Zazie, Mika, Vianney, Bigflo & Oli, pour parler de l’actualité musicale et dévoiler des images insolites, ainsi que des invités de marques tels que, Camille Lellouche, Aurélien Vivos, Michèle Larroque, Claudia Tagbo, Abi Bernadoth ou encore, Vike.

