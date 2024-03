The Voice 2024 - Prime du 30 mars 2024 - Partie 1

Ce soir est le moment tant redouté chez les coachs. Dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison et donc dernière chance d'accueillir un talent dans leur équipe respective avec la nouvelle étape des battles. Chaque coach peut choisir 14 talents. Pour Zazie, il reste encore 3 places. Pour Mika et Vianney, deux places sont encore disponibles dans leur équipe. Quant à Bigflo et Oli, leur équipe est déjà au complet. Mais on connait les deux frères. Ils sont capables de buzzer pour un coup de cœur. La dernière soirée des auditions à l'aveugle est ouverte.

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli