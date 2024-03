The Voice 2024 - Prime du 30 mars 2024 - Partie 2

Dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison ce soir. Zazie peut encore accueillir trois talents. Mika et Vianney, deux talents. Quant à Bigflo et Oli, leur équipe est déjà au complet mais ils sont prêts à buzzer pour un coup de cœur. Qui de Sandra, Morpho, Orange, Corentin, Anthont Isle, Alexis Carlier, Patxi Eli ou Chiara Santamaria sera choisi pour poursuivre l'aventure ?

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli