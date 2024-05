The Voice 2024 - Prime du 4 mai 2024 - Partie 1

Après des Battles fortes en rebondissements, Mika, Vianney, Zazie et Bigflo & Oli vont devoir se montrer fins stratèges pour s’affronter dans l'étape la plus redoutée de la compétition : les Cross Battles. Pour ces Cross Battles, Nikos Aliagas désignera un premier coach, qui devra ensuite choisir un de ses 8 talents à envoyer au face-à-face, puis un coach à défier qui lui-même sélectionnera un de ses talents. Les deux talents se succéderont pour interpréter chacun un titre.

