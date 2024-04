The Voice 2024 - Prime du 6 avril 2024 - Partie 2

Après les Auditions à l’Aveugle, place aux Battles. Une étape redoutée émotionnellement autant pour les talents que pour les coachs. En effet, ils vont devoir se séparer de la moitié de leur équipe. Pour la première fois, les talents volés seront au plus près de l’action et verront peut-être leur destin basculer en direct puisqu’ils assisteront aux prestations des autres talents depuis les gradins du plateau de « The Voice ». Comme l’année dernière, les coachs seront au cœur de la Battle de leurs talents. Ils assisteront à la compétition depuis le centre de la scène, sur un fauteuil dédié pour vraiment ressentir la Battle de leurs talents en totale immersion.

