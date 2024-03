The Voice 2024 - Prime du 9 mars 2024 - Partie 1

Pour ce cinquième prime des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice, on retrouve nos coachs en grande forme Zazie, Mika, Vianney et Bigflo et Oli. Une soirée forte en émotions où l'on retrouve Anna. La jeune femme Interprète un titre de Sinead O'Connor : "Nothing Compare 2 U". Flora, quant à elle, interprète "les moulins de mon cœur " de Michel Legrand.

