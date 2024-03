The Voice 2024 - Prime du 9 mars 2024 - Partie 2

La soirée se poursuit pour nos talents en compétition. On retrouve Julien Kela, ce jeune papa interprète un titre de Donny Hathaway "A song for you". Clément Serra, quant à lui, revisite le titre de Village People "YMCA". Elidjha et sa version de "Toxic" de Britney Spears. Quartier Chat et leur reprise punk des "sucettes" de France Gall.

