The Voice 2024 - Quelle émotion ! Ambre Ever et Alphonse reprennent "Bravo, tu as gagné" de Mireille Mathieu (Battle)

Deux nouveaux talents de la Team Zazie. Deux jeunes talents de 17 ans aux capacités vocales indéniables : Ambre Ever face à Alphonse. Ensemble, ils vont interpréter un titre de ABBA, reprise par Mireille Mathieu : "Bravo, tu as gagné". Les deux talents avaient fait se retourner tous les fauteuils des coachs. Ambre avec sa reprise du titre de Clara Luciani "La grenade". Alphonse avec sa reprise de jacques Brel " Fernand". Qui remportera cette première battle dans l'équipe de Mika ? Ambre Ever ou Alphonse ?

Ma liste Partager