The Voice 2024 - Qui est le grand gagnant de la saison ? (Finale)

Au départ, ils étaient 91 talents à se présenter aux Auditions à l'aveugle. Au début de la soirée, ils étaient encore cinq à prétendre au titre : Gabriel Lobao de la team Mika, Baptiste Sartoria de la team Vianney, Alphonse de la team Zazie, Iris de la team Bigflo et Oli et Shanys, la gagnante du Comeback dans la team Camille Lellouche. Après un premier vote du public, ils n'étaient plus que deux. Découvrez qui de Alphonse ou de Baptiste Sartoria vient d'être sacré The Voice 2024. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024

