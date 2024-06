The Voice 2024 - Revivez toutes les prestations d'Alphonse, le gagnant de la saison

Alphonse est le grand gagnant de la saison de The Voice 2024. Revivez toutes ses plus belles prestations, "Fernand" de Jacques Brel, lors des auditions à l'aveugle, "Bravo, tu as gagné" de Mireille Matthieu lors de battles, "Ordinaire" de Robert Charlebois durant les cross-battles, "Fils à papa" durant les super cross-battles, "Je m'voyais déjà" de Charles Aznavour lors de la demi-finale ainsi que tous les titres d'Alphonse lors de la finale remportée en mai dernier.