The Voice 2024 - Rhéa chante "I will survive" de Gloria Gaynor

Rhéa chante "I will survive" de Gloria Gaynor. Grande gueule stylée avec ses créoles crantées et ses lunettes de motardes, celle qui se rêvait maître de conférence en philosophie, a eu un gros passage à vide suite à une rupture amoureuse. Incapable de travailler, elle s’adonne au chant comme thérapie. C’est la révélation ! Un an après, elle fait The Voice et rêve de s’engager dans la musique. Pour celle qui a été moquée pour sa voix grave et rauque depuis l’enfance, c’est une sacrée revanche.

En savoir plus sur Bigflo et Oli