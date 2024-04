The Voice 2024 - Rhéa et Théo Montangon chantent "Soulman" de Ben L'Oncle Soul (Battle)

Pour cette dernière soirée des Battles de la saison, on retrouve deux talents de la Team Bigflo et Oli. Rhéa et Théo Montangon. Leur chanson : "Soul man" de Ben l'oncle Soul. Qui de Rhéa ou Théo Montangon gagnera sa battle et poursuivra l'aventure The Voice ?

