The Voice 2024 - Rouslann chante "Je suis venu te dire que je m'en vais" de Serge Gainsbourg

Rouslann chante "Je suis venu te dire que je m'en vais" de Serge Gainsbourg. Artiste, génie précoce, Rouslann est un hypersensible qui compose plus vite que son ombre. Atypique, il ne peut rien faire d’autre que de la musique. The Voice, c’est la chance de sa vie. Enfant adopté en Ukraine, il reconnecte par la musique et prend pour nom d’artiste son nom de naissance. Avec The Voice il veut connecter avec le monde extérieur et prouver qu’il peut devenir un grand chanteur.

En savoir plus sur Mika