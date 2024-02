The Voice 2024 - Sahteene chante "No surprises" de Radiohead

Sahteene chante, ce soir, "No surprises" de Radiohead. Douceur force et émotion dans la voix de cette jeune auteur compositrice interprète discrète de 21 ans qui a dû longtemps lutter contre son manque de confiance et sa façon de gérer le stress. Cette voix unique qui ne laisse personne indifférent se libère grâce à la musique.