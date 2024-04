The Voice 2024 - Sahteene et Chiara Santamaria chantent "Russian roulette" de Rihanna (Battle)

Nouvelle battle dans l'équipe Bigflo et Oli. Elle oppose Sahteene à Chiara Santamaria. Chiara a été le dernier talent à se présenter aux auditions à l'aveugle de la saison. La Team de Bigflo et Oli était au complet, mais les deux frères ont eu un coup de cœur pour cette voix délicate et sa reprise de "Bad Boy" d'Yseult. Satheene les avait surpris avec sa reprise de "No surprises" de Radiohead. C'était lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle en février dernier. Ce soir, elles vont chanter "Russian roulette" de Rihanna. Qui gagnera sa place pour les cross battles ?

