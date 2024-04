The Voice 2024 - Sandra chante "River deep, mountain High" de Ike et Tina Turner

Sandra chante "River deep, mountain High" de Ike et Tina Turner. Sandra est banquière. La musique a toujours été un rêve pour elle, ses proches lui ont toujours dit d'avoir un métier "classique". En avril dernier, elle participe à son 1er concours de chant et on l’encourage à passer les castings. A partir de ce moment-là, elle remet toute sa vie en question et lorsqu'elle est de retour à son travail, sa première réflexion est : qu’est-ce que je fais la ? The Voice est un rêve pour elle. Si ça marche, elle serait prête à tout quitter. Son frère taxi fait écouter sa sœur a ses clients, c’est son premier fan. Elle est maman d’une fille de 6 ans.

En savoir plus sur Vianney