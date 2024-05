The Voice 2024 – Shanys chante "Hurt" de Christina Aguilera (Finale)

Shanys est en finale de The Voice 2024. Elle est la finaliste de Camille Lellouche. C’est elle qui a remporté cette première édition du Comeback, une compétition exclusivement digitale. Shanys s’est imposée face à Mewhy. Ce soir, Shanys va interpréter un titre de Christina Aguilera : « Hurt ». EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

