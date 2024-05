The Voice 2024 – Shanys et Lara Fabian chantent "tu es mon autre" de Lara Fabian et Maurane (Finale)

Pour son duo de finale, Shanys, la finaliste de Camille Lellcouhe (Elle a remporté la première édition de The Voice Comeback) va partager la scène avec Lara Fabian. Ensemble, elles vont interpréter un des plus jolis duos de la pop française : "Tu es mon autre" de Lara Fabian et Maurane. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

