The Voice 2024 - Stolt face à Adnaé : qui remporte sa cross battle ?

La cinquième cross battle de la soirée oppose Stolt de la Team Zazie à Adnaé de la Team Bigflo et Oli. Stolt est le premier à s'élancer avec un titre de Labrinth : "Jealous". Stolt, valeur sûre de la Team Zazie, a gagné sa battle face à Léon, il y a quelques semaines. Zazie croit au fort potentiel de son talent. Qui de Stolt ou Adnaé, le public va-t-il choisir ?