The Voice 2024 - Stolt face à Adnaé : vous ne résisterez pas à la force de cette nouvelle cross-battle

Nouvelle étape pour nos talents : les cross-battles. On vous fait découvrir en avant-première l'une d'entre elles. Elle oppose Stolt de la Team Zazie à Adnaé de la Team Bigflo et Oli. Le premier va chanter "Jealous" de Labrinth. La seconde, un titre de Dalida : "Pour ne pas vivre seul". Qui dE Stolt ou d'Adnaé le public va-t-il choisir ? Réponse samedi prochain lors de la première soirée des cross-battles de la saison. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+