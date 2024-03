The Voice 2024 - Teeo chante "Pure" de Gjon's Tears

Teeo chante "Pure" de Gjon's Tears pour cette cinquième soirée des auditions à l'aveugle. Les coachs ne se sont pas retournés, mais Camille Lellouche a décidé de le repécher. Teeo participera à The Voice Comeback, la compétition inédite et exclusive à retrouver sur TF1+

