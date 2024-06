The Voice 2024 - The Voice ouvre les portes de la grande finale à Apolline et l'association Petits Princes

Suivez-nous dans les coulisses de la Finale de The Voice, découvrir le 6ème talent de cette dernière étape : Apolline. Comme chaque année, les équipes de The Voice se sont mises au service d'une œuvre caritative, et cette fois-ci c'est l'association Petit Princes qui est mise à l'honneur. C'est sur "À nos héros du quotidien" de Soprano, que la jeune fille a choisi de se produire. Un choix non anodin, puisqu'aujourd'hui greffée du foie, c'était une manière pour Apolline de remercier les soignants qui se sont occupés d'elle. Coaching de chant, répétitions, habillage, maquillage, la petite princesse a été chouchoutée comme chacun des talents de la Grande Finale. Une bonne dose de stress plus tard, Apolline réalise déjà la chance qu'elle a !

