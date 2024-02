The Voice 2024 - "Tu ne peux pas quitter l'aventure". Camille Lellouche sauve Julia. Elle participera à The Voice comeback

Julia a interprété, ce soir, "Belle" de Lisa Parente. Une interprétation qui n'a pas séduit Mika, Vianney, Zazie et Bigflo et Oli mais... Camille Lellouche. Julia participera au The Voice comeback, la compétition parallèle disponible uniquement sur TF1+. Vous pouvez retrouver dès ce soir cette nouvelle compétition qui va opposer Eleen sauvée la semaine dernière et Julia.

