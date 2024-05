The Voice 2024 - Ugo Cicoletta chante "Quand je marche" de Ben Mazué (Cross Battle)

Nouvelle cross battle ce soir. Elle oppose Lillian de la Team Mika à Ugo Cicoletta de la Team Bigflo et Oli. La belle histoire d'Ugo Cicoletta va-telle se poursuivre ce soir ? En 2022, Ugo s'était présenté aux auditions à l'aveugle en même temps que son papa. Si son papa avait pu poursuivre l'aventure, aucun fauteuil ne s'était retourné sur sa prestation. Ce soir, Ugo Cicoletta se présente aux cross battles avec un titre de Ben Mazué : 'Quand je marche". Réussira-t-il à plaire au public ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+