The Voice 2024 - Un concentré de ce qui vous attend cette saison

Le compte à rebours est lancé. Plus quelques jours avant le grand retour de The Voice. Vous avez déjà découvert les voix d'Olema et Manuela. Découvrez un concentré de tout ce qui vous attend cette saison.

