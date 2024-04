The Voice 2024 - Victoire Solveig et Aprile chantent "La superbe" de Benjamin Biolay (Battle)

Deux nouveaux talents de la Team Vianney. Deux talents magnifiques : Victoire Solveig et Aprile. Ensemble, elles vont interpréter : "La superbe", un titre de Benjamin Biolay. Aprile avec son titre d'Olivia Rodrigo : "Vampire" avait littéralement emballé Vianney. Victoire Solveig et va voix délicate avec marqué les auditions à l'aveugle avec sa reprise de Jane Birking : "Quoi". Qui remportera cette battle dans l'équipe de Vianney ? Victoire Solveig ou Aprile ?

