The Voice 2024 - Vous n'avez jamais entendu cette version de "YMCA" de Village People

Clément Serra interprète une version très particulière de "YMCA" de Village People. Clément baigne dans la musique depuis petit. C’est la troisième fois qu’il tente le casting de The Voice. Ce professeur des écoles adore son métier mais son rêve est de vivre de sa passion, la musique. Après son burn out de l’année dernière il se sent prêt à vivre cette aventure à fond.

En savoir plus sur Nikos Aliagas