The Voice 6 - Les talents en herbe

C'est une histoire de talents qui se succèdent... Pour une soirée, des talents "bleus" remplaceront des talents "multicolores"... Samedi soir, sur TF1, l' équipe de France de foot sera opposée au Luxembourg en qualification au Mondial 2018. Deux semaines sans "The Voice", pas tout à fait.. Chaque jour, nous allons vous faire vivre et/ou revivre les premières émotions de la saison 6 de "The Voice". Aujourd'hui, place aux talents en herbe... Ils sont encore adolescents et pourtant, ils ont fait vibrer le plateau de "The voice" depuis le début de saison... On vous propose de les redécouvrir. "The Voice" revient le samedi 1er avril à 20h55 sur TF1.