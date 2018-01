The Voice 7 : découvrez une nouvelle voix pleine de mystère

Attention, nouvelle exclu ! Chaque saison de "The Voice" nous réserve son lot de surprises. Fermez les yeux et écoutez cette version électro du tube des frères Gibbs "Stayin Alive"... Y'a-t-il une voix, deux voix, trois voix ? Le mélange est tellement subtil que même les caochs hésitent. "Stayin Alive ou restez vivant. En écoutant ce titre réinterprété, vous vous sentirez encore plus vivant ! Encore quelques jours à patienter avant de découvrir les premiers talents de la saison 7 de The Voice et nos quatre coachs. Rendez-vous avec Zazie, Florent Pagny, Mika et le petit nouveau, Pascal Obispo, le samedi 27 janvier à 21 heures.