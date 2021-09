The Voice All Stars - Al.Hy chante "La vie ne m’apprend rien" de Daniel Balavoine

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Al.Hy nous vient tout droit de la première saison The Voice. Adolescente en quête d’identité, l’émission lui fait comprendre qui elle est réellement. Une femme qui a la musique chevillée au corps, qui se découvre et se transforme lorsque ses pieds foulent la scène. Une scène qu’elle a eu l’honneur de partager lors de la finale avec la légende Lenny Kravitz ! Toujours curieuse de savoir de quoi elle est capable, Al.Hy retente l’expérience The Voice en reprenant « La vie ne m’apprend rien rien » de Daniel Balavoine. Jusqu’où va-t-elle se hisser ? - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.