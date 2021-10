The Voice All Stars – Al.Hy chante "Life on Mars" de David Bowie (Cross Battles)

Pour sa première Cross battle, Jenifer a décidé de défier Patrick Fiori avec son plus grand coup de cœur toutes saisons confondues : Al.Hy. Il lui répond, de façon instinctive, en lui opposant Flo Malley. Deux talents iconiques de la saison 1. Une Cross Battle de Titans qui inquiète les intéressés. Al.Hy ne peut contenir des larmes de panique. Pourtant, lors des répétitions, Jenifer et Amir n’ont cessé de la rassurer. Ce soir, Al.Hy va livrer un show d’une intensité incroyable avec sa reprise du titre de David Bowie : « Life on Mars » -- Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.