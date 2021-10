The Voice All Stars – Amalya chante "All by myself" de Céline Dion (Finale)

Dernier talent de la team Jenifer depuis les Cross Battles, Amalya poursuit son aventure. Ce soir, pour la finale, elle a décidé d’interpréter un titre de Céline Dion : « All By myself ». Une reprise du titre d’Eric Carmen, datant de 1975, largement inspiré du concerto pour piano n°2 de Rachmaninov. Une petite info pour briller dans les diners en ville. Ne nous remerciez, c’est cadeau ! - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.