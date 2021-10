The Voice All Stars – Amalya chante "Anyone" de Demi Lovato (Cross Battles)

Un choc Titanesque. Atef face à Amalya, le dernier talent de Jenifer encore en lice et dernier espoir de victoire. Amalya a la pression mais notre talent possède de l’espérience et maîtrise parfaitement sa voix. Des capacités hors normes, s’amuse à le préciser sa coach. Ce soir, Amalya a décidé d’interpréter : » Anyone » de Demi Lovato . Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.