The Voice All Stars – Amalya chante "Earth song" de Michael Jackson (Demi-finale)

Demi-finaliste de la première saison, c’est véritablement grâce à The Voice qu’Amalya a réalisé que la musique était vitale pour elle. Dernier talent encore en lice de la Team Jenifer cette saison, Amalya se retrouve ce soir face à Dominique Magloire et Victoria Adamo..Pour mettre toutes les chances de son côté, Amalya a décidé d’interpréter ce soir un titre de Michael Jackson : « Earth Song». Une chanson qui lui tient au coeur. Sa prestation lui permettra-t-elle de filer en finale et d’offrir à Jenifer ce joli cadeau - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.