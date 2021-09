The Voice All Stars - Amalya chante "Never Enough" de Loren Allred (The Greatest Showman)

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Demi-finaliste de la première saison, c’est véritablement grâce à The Voice qu’Amalya a réalisé que la musique était vitale pour elle. L’aventure a permis d’ôter à la chanteuse tous ses doutes et d’entreprendre un beau parcours à l’issue de l’émission. Sur la scène de The Voice All Stars, Amalya choisit de chanter « Never Enough » de Loren Allred, titre issu de la B.O. du film The Greatest Showman. Va-t-elle réussir à émouvoir Jenifer, sa coach de cœur ? - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.