The Voice All Stars – Amalya et Clara Luciani, en duo, chantent "La grenade" (Finale)

Demi-finaliste de la première saison de The Voice, Amalya est depuis les Cross battles, le dernier talent en lice de la Team Jenifer. Ce soir, Amalya va chanter en duo avec Clara Luciani un titre de cette Dernière : « La grenade ». Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.