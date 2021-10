The Voice All Stars – Amel Bent chante Le chant des colombes (Finale)

Amel Bent revient sur The Voice All Stars ce soir pour nous annoncer son retour avec son nouveau titre « Le chant des colombes » qui célèbre la liberté. Un titre et un nouvel album à son image. Elle interprète le titre « Mais tu n’es pas là » avec Manon de la team Pagny et elle supporte aussi Terence, son ancien talent chouchou de la saison 9 de The Voice qui se retrouve cette année en demi-finale aux côtés de Mika. - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.