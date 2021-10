The Voice All Stars – Ana Ka chante "I’ve got the music in me" de Kiki Dee Band (Cross Battles)

En savoir plus sur Ana Ka

Coach invaincu la semaine dernière, Florent Pagny a décidé de présenter pour ce nouveau duel Ana Ka. Face à elle, Zazie a sorti l’artillerie lourde en lui opposant une voix puissante, celle de Will Barber...Energie et smile pour Ana Ka, chanteuse aguerrie avec un titre de Kiki Dee Band : « I’ve got the music in me ». Le public sera-t-il conquis par sa prestation ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi xx xx 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.