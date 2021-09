The Voice All Stars – Ana Ka chante "XXL" de Mylène Farmer

Ana Ka, avait embrasé la saison 5 de The Voice dans l’équipe de Garou. Délivrée de 53 kilos qu’elle avait sur le dos, elle revient totalement métamorphosée pour cette session The Voice All Stars. Elle interprète un titre de Mylène Farmer : « XXL ». Le charme opère-t-il encore ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.