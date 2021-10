The Voice All Stars – Anahy chante "Fallin" d’Alicia Keys (Cross Battles)

En savoir plus sur Florent Pagny

On connait forcément l’affiche de cette dernière Cross battle. Anahy de la Team Pagny face à Louis Delort de la Team Fiori. Deux talents de très haut niveau. Florent Pagny est impressionné : « entre sensibilité et puissance, il y a très peu de talents capables de rivaliser face à elle ». Anahy a décidé d’interpréter un titre d’Alicia Keys : « Fallin » - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.