The Voice All Stars – Anahy chante "Mais je t’aime" de Camille Lellouche et Grand Corps malade

En savoir plus sur Anahy

Talent de l’équipe de Garou de la saison 5 de The Voice, Anahy avait impressionné les coachs et les autres talents de la saison dont Slimane, devenu depuis un ami proche. Elle revient ce soir avec un titre fort du Duo Grand Corps Malade et Camille Lellouche : « Mais je T’aime ». La timide Anahy va-t-elle convaincre les coachs de The Voice ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.