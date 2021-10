The Voice All Stars - Anne Sila chante "Je te promets" de Johnny Hallyday (Demi-finale)

Pour cette demi-finale en direct, Anne Sila renoue avec un titre en français en interprétant un titre fort de Johnny Hallyday : « Je te promets ». Celle qui avait échoué en finale en 2015 face à Lilian Renaud, réussira-t-elle atteindre la finale pour cette saison All Stars ? Son coach, Florent Pagny en est persuadé. maisce soir, sur sa route, il y a Flo Malley et Gjon's Tears. Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021.