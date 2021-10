The Voice All Stars – Anne Sila chante "Writing’s on the wall" de Sam Smith (Cross Battles)

Pour cette première Cross battle d'exception, Florent Pagny a décidé de défier Mika. « Parce qu'il n'a rien compris jusqu'à présent » s'amuse-t-il à dire. Et pour ce premier défi, il a choisi son Talent Virtuose, celle qui restera à jamais sa « déception». Celle de ne pas avoir réussi à la voir gagner The Voice : Anne Sila. Et Si le Boss n'a aucun doute sur les capacités de son talent, Anne, quant à elle, est en plein doute : « Et si je n'arrive pas à trouver la note ? ». Ce soir, elle a choisi une chanson de Sam Smith : « Writing's on the wall ». Le public sera-t-il conquis par sa prestation ?