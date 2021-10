The Voice All Stars - Anne Sila et Nolwenn Leroy chantent "Quand on a que l’amour" de Jacques Brel (Finale)

Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Ce soir, Anne Sila chante en duo avec Nolwenn Leroy un titre emblématique de Jacques Brel : « Quand on a que l’amour ». Un choix de chanson qui pourrait bien faire pencher les votes du public vers la victoire. On peut faire confiance à Florent Pagny, ce grand sage et vieux sioux du programme. Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.