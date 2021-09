The Voice All Stars - Anthony Touma chante "Can’t Feel My Face" de The Weeknd

En savoir plus sur Mika

Originaire du Liban, Anthony Touma a participé à la deuxième saison de The Voice. Souvenez-vous de son audition à l’aveugle : il a enflammé la scène avec sa reprise de « Billie Jean » de Michael Jackson et a fait danser le moonwalk à Louis Bertignac ! En sortant de l’émission, Anthony réalise son rêve en signant dans une maison de disques pour dévoiler son premier album. Véritable star dans son pays, il a gagné l’édition libanaise de Danse avec les stars et a même partagé la scène avec Enrique Iglesias. Sur la scène de The Voice All Stars, Anthony Touma interprète « Can’t Feel My Face » de The Weeknd et compte bien donner le meilleur de lui-même ! - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.