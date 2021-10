The Voice All Stars – Anthony Touma chante "Dirty Diana" de Michael Jackson (Demi-finale)

Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Anthony Touma est libanais. Devenu Star dans son pays après son passage dans la saison 2 de The Voice, il est revenu a participé à la Saison All stars avec la ferme intention d’aller jusqu’au bout de ses rêves. Pour cette demi-finale, le talent de Mika va interpréter un titre de Michael Jackson : « Dirty Diana » - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1..